Zlatan-goal van Ibrahimovic wordt om mysterieuze reden afgekeurd

Manchester United speelde op de 19e speeldag in de Premier League tegen Middlesbrough en Marouane Fellaini kreeg zowaar nog eens eens basisplaats. Zlatan Ibrahimovic deed de netten trillen na 40 minuten met een echte Zlatan-goal, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat zijn been te hoog geheven was. De Red Devils voelden zich terecht bekocht maar wonnen uiteindelijk toch met 2-1 dankzij goals van Anthony Martial en Paul Pogba.