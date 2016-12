Steeds meer Belgen ‘wonen’ in fiscaal paradijs Monaco, waar een hotelkamer of postbus huren volstaat als residentie

Monaco wordt steeds interessanter voor Belgen die een financieel voordeel willen doen. Volgens een onderzoek van De Tijd wonen nu al 530 landgenoten in het prinsdom in Zuid-Frankrijk. Al is wonen veel gezegd...

De Tijd onderzocht jaarrekeningen van Belgische bedrijven en publicaties in het Belgisch Staatsblad, waaruit blijkt dat 530 Belgische bedrijfsleiders en bestuurders een officiële verblijfplaats hebben in Monaco. Dat is twee keer zo veel als drie jaar geleden.

Monaco is financieel enorm aantrekkelijk want wie er officieel verblijft, betaalt geen personenbelasting. Voor schenkingen en erfenissen in rechte lijn betalen inwoners ook geen belastingen. Al blijft het een aangelegenheid voor de rijkere klasse. Een woning of appartement kost er stukken van mensen. Al zijn er alternatieven. Voor 96.600 euro kan een hotelkamer per jaar gehuurd worden, wat zou volstaan als officiële residentie. Ook wordt er nogal vaag gewerkt met postbussen.

Legaal?

De grote vraag is uiteraard of dit allemaal wel wettelijk is. In principe mag iedereen wonen waar hij of zij wil. Bijgevolg is het volledig legaal om op een dergelijke manier de belastingen in ons land te omzeilen. Uit het onderzoek blijkt echter dat een deel van de Belgen met een verblijfplaats in Monaco daar helemaal niet wonen.

Sommigen wonen gewoon in België en laten hun post naar hun Belgische thuisadres sturen. Ook delen velen hetzelfde postbusnummer en bij een bepaalde familie bleek dat ze politiemensen uit Monaco omkochten om te bewijzen dat ze in het prinsdom wonen. Ook het vestigen van de zetel van een bedrijf dat in België actief is in Monaco blijkt populair. Op die manier kan de belasting van dat bedrijf gedrukt.