In Australië leven ze al even in het jaar 2017. Om 14u Belgische tijd vierden de Australiërs namelijk nieuwjaar, met onder andere prachtig vuurwerk in Syndey. Op Bondi Beach kxam de zon zelfs alweer op en daarbij was de Australische jeugd massaal aanwezig. Goed voor enkele opmerkelijke sfeerbeelden.