“20 tot 30 slachtoffers” bij aanval door mannen in kerstpak op nachtclub in Istanboel

Bij een gewapende aanval op een nachtclub in de Turkse stad Istanboel, zijn verschillende gewonden en twee doden gevallen. Dat melden verschillende Turkse media. Er is sprake van 20 tot 30 slachtoffers. Hoe erg ze eraan toe zijn, is nog niet duidelijk.

Volgens CNN Turk zouden gewapende aanvallers de nachtclub Reina, in de wijk Ortakoy, rond half 2 plaatselijke tijd zijn binnengevallen in kerstmanpakken, en willekeurig in het rond zijn beginnen schieten. Er zouden honderden mensen aanwezig geweest zijn.

Volgens het Turkse NTV is er sprake van twee gewapende mannen. Een van hen zou nog binnen zijn. Op eerste tv-beelden is te zien hoe ziekenwagen en politie-auto’s toesnellen naar de straat waar de nachtclub gevestigd is. De speciale eenheden van de politie maken zich klaar om het gebouw binnen te gaan, aldus CNN Turk nog.

De nachtclub ligt in de Europese kant van Straat van Bosphorus die Istanbul in twee deelt. Volgens tv-zender NTV sprongen sommige feestvierders in het water om aan de kogels te ontsnappen. Ze werden door de politie gered.

Nog volgens NTV zou de aanvaller of aanvallers eerst agenten neergeschoten hebben buiten voor de nachtclub, waarna ze binnenvielen.