Mariah Carey gaat volledig de mist in tijdens live optreden op Times Square

Mariah Carey was de topact op Times Square in New York tijdens het traditionele aftelmoment bij de jaarwisseling, maar dat liep volledig mis. De schaars geklede Amerikaanse zangeres kampte met “technische problemen” en gaf er uiteindelijk de brui aan.

Op Times Square is er elk jaar een traditionele “balldrop” gepland. Al sinds 1907 gaat er tijdens de jaarwisseling een verlichte bol langs een paal van 43 meter naar beneden, die op exact het juiste moment op het plein in New York landt. Duizenden inwoners en toeristen trokken ook dit jaar naar daar om 2017 vrolijk in te kunnen zetten. Het evenement en de optredens errond werd ook live uitgezonden op televisie in de hele Verenigde Staten.

“Breng de veren maar, beter wordt het toch niet meer”

Mariah Carey was daar dit jaar de hoofdact. De “All I Want For Christmas”-zangeres begon haar show met het inzetten van traditionele “Auld Lang Syne”, wat een prachtige versie was en een zalige avond beloofde. Toen ze haar nummer “Emotions” begon, ging het helemaal mis.

Het was de instrumentale versie die op de geluidsband klonk en dat verbaasde Mariah Carey, want er zat geen ingezongen track bij. Af en toe zong ze iets mee, maar dat liep allesbehalve vlot. “We hebben niet geoefend voor dit nummer”, zei ze geïrriteerd tegen het publiek. De muziek ging door, de dansers probeerden professioneel verder te doen, maar Mariah had er genoeg van. Ze zong geen noot meer, liep rond op het podium en plaatste haar hand op haar heup en liet haar ongenoegen blijken over het verloop van het optreden.

Foto: REUTERS

“We missen een deel van de stemmen. Zet die monitors aan, aub. Ik probeer hier mijn best te doen.” Toen dat geen verschil maakte, stopte ze ermee. “Het is wat het is, ik laat gewoon het publiek zingen.” In feeststemming was ze niet meer, tijdens de rest van het optreden. Regelmatig zei ze dingen als: “Ik wou ook een leuke feestdag, is dat te veel gevraagd?” Het eindresultaat was een slecht geplaybackt optreden. Als haar dansers op het einde met veren verschijnen, voegt ze er nog aan toe: “Breng de veren maar, beter wordt het toch niet meer”. Daarna liep de ster het podium af en liet het publiek verbouwereerd achter.