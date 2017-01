Nederlandse brandweer en politie bekogeld met vuurwerk

Deze jaarwisseling kregen hulpverleners in Nederland weer allerlei vormen van geweld te verduren. In verschillende steden, waaronder Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Amersfoort en Leiden, werden politiemensen en brandweerlieden bekogeld met vuurwerk.

In Amsterdam zijn twee mensen opgepakt die vuurwerk afschoten op agenten. De twee worden verdacht van poging tot zware mishandeling.

Rond de dertig jongeren werden aangehouden in Amersfoort. In de wijk De Koppel staken ze een auto in brand. Toen de politie kwam, werd die bestookt met vuurpijlen. Daarna richtten de jongeren vernielingen aan en braken vechtpartijen uit. In de Utrechtse wijk Overvecht gingen verscheidene auto’s in vlammen op. Daar werd de brandweer bekogeld met vuurwerk.

Leidse agenten kregen een cobra, zwaar illegaal vuurwerk, naar hun auto gegooid. Niemand is aangehouden.

In de drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland zijn tijdens de oudejaarsnacht veertig mensen gearresteerd. Ze werden opgepakt voor uiteenlopende zaken als brandstichting, vernieling en belediging. Een deel van de verdachten is met een proces-verbaal naar huis gestuurd, anderen zitten nog vast, meldt de politie Noord-Nederland

In Den Haag raakte een politieman zwaargewond toen hij werd aangereden. De 27-jarige bestuurster is meegenomen voor verhoor, maar van opzet lijkt geen sprake. Collega’s die de aangereden agent te hulp kwamen en medewerkers van de ambulance werden bekogeld met stenen en vuurwerk.