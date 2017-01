Duiker om het leven gekomen bij nieuwjaarsduik in Ekerse Putten

Ekeren - In de Ekerse Putten is zondag een 58-jarige man uit Edegem om het leven gekomen bij een nieuwjaarsduik. De waterplas naast de snelweg wordt geregeld gebruikt door duikers..

Volgens getuigen zou de man tijdens zijn duik boven water zijn gekomen en naar lucht hebben gehapt. Hij is naar de kant gezwommen, maar dan weer onder gegaan. Daar hebben omstanders hem naar de oever gehaald. Politie en het labo van de federale gerechtelijke politie onderzoeken ter plaatse wat er mis is gegaan. Het zou gaan om een duiker met veel ervaring. De brandweer plaatste een tent over het lichaam.