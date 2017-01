“Open brief aan een lafaard”: vrouw ontdekt dat haar lief van twee jaar al getrouwd is

Een opmerkelijk open brief gaat viraal onder de titel “open brief aan een lafaard”. Een anonieme vrouw vertelt erin hoe ze verliefd was op een man. Samen maakte ze mooie toekomstplannen, maar de man bleek al een andere thuis te hebben, inclusief vrouw en kind. Al twee jaar.

Een week voordat ze wilde verhuizen naar Melbourne, om dichter bij hem te zijn, vertelde hij haar alles in een brief met de titel “de waarheid”. De vrouw reageerde met haar eigen verontwaardigde en geëmotioneerde “open brief aan een lafaard”.

“Jij liet me geloven in een toekomst voor ons met twee”, begint ze de brief. “Herinner je nog dat we samen onze trouw planden? Ik herinner het me. Herinner je nog dat we dat deden zonder dat je me echt ten huwelijk vroeg? Ik herinner het me. Nu weet ik ook waarom.”

“Je bent een leugenaar. Je hebt ervoor gekozen om elke ochtend tegen me te liegen, wanneer je opstond. Elke ochtend. Omdat je egoïstisch bent. Je wou mij, maar je wist dat ik jou niet zou willen als je de waarheid sprak.”

“Je hebt gelogen tegen mij. Je hebt gelogen tegen mijn vrienden. Je hebt gelogen tegen mijn familie. Je hebt misbruik gemaakt van diegene waarvan ik van hou.” Wat ze heel erg vond was dat hij haar vrienden tot de zijne gemaakt heeft, daarmee een sociaal leven opbouwde, terwijl hij absoluut geen goede bedoelingen kon gehad hebben.

Zodra de vrouw doorhad hoe de vork in de steel zat, vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats, zoals het feit dat ze zijn familie nooit had ontmoet. Ook dat ze onder een andere taal in zijn telefoonboek stond, begreep ze nu.

De vrouw was gekwetst, verdrietig en bleef achter met een gebroken hart. “Maar ik zal nooit opgeven. Ik geloof nog altijd in de liefde”, schreef ze op het einde. “Ik zal ooit terug liefhebben, maar ik zal houden van iemand die mijn hart waard is.”