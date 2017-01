Financieel manager Witsel: "Axel overweegt Chinese aanbieding, maar pas komende dagen duidelijkheid"

Volgens de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport en de Franstalige openbare omroep RTBF is het al beklonken: Axel Witsel zou gezwicht zijn voor een Chinees aanbod voor 72 miljoen euro in vier jaar, een jaarloon van 18 miljoen euro dus. Zenit Sint-Petersburg zou 20 miljoen euro ontvangen voor de 28-jarige Rode Duivel die over zes maanden einde contract is. Vreemd genoeg is de club die Witsel nu zou binnenhalen echter nog niet gekend, en bereiken ons uit de entourage van de speler berichten dat een definitieve beslissing pas de komende dagen verwacht mag worden.

Witsel stond deze zomer nog heel dicht bij een transfer naar Juventus, maar op het laatste moment kwam er een kink in de kabel. De verwachting was dat de Rode Duivel in januari of ten laatste in juni, wanneer zijn contract bij Zenit afloopt, alsnog naar Turijn zou verhuizen. Maar de laatste weken kwamen plots enkele Chinese clubs op de proppen.

Die lijken nu het pleit gewonnen te hebben, maar naar wélke club Witsel nu effectief zou trekken, is nog steeds niet duidelijk: Italiaanse media menen te weten dat Tianjin Quanjian, de club van coach Fabio Cannavaro en vorig jaar kampioen in de Chinese tweede klasse, het pleit heeft gewonnen. Andere media menen dan weer dat Witsel naar Shanghai SIPG gaat, de ploeg van André Villas-Boas en Hulk, die onlangs nog Oscar wegplukte bij Chelsea voor 70 miljoen euro. Witsel kent Villas-Boas en Hulk nog van bij Zenit.

"Pas komende dagen duidelijkheid"

“Ik verwacht dat we dezer dagen duidelijkheid zullen krijgen over Axels toekomst”, zegt Alain Goblet van Lifecompass, die Witsel financieel advies geeft. “Het wordt geen soap zoals afgelopen zomer. Maar ik moei me niet met de sportieve keuze die Axel maakt, dat is iets wat hij zelf doet samen met zijn vader, die zijn zaakwaarnemer is. Het lijkt me logisch dat je zo’n bod overweegt, alleen is de vraag hoeveel keuze Axel heeft. Hij is nog steeds eigendom van Zenit. In de zomer is hij wel vrij, maar wat als hij over drie maanden zijn been breekt? Axel is 28 jaar, heeft een dochtertje van twee en wordt binnenkort weer vader. Het is een afweging tussen het rationeel-financiële en het emotionele.”

Hoewel Witsel over zes maanden transfervrij kan vertrekken, zouden de Chinezen zo'n 20 miljoen euro veil hebben om de middenvelder per direct los te weken bij Zenit. Juventus was deze wintertransferperiode slechts bereid om zes miljoen euro te betalen. Een goede zaak dus voor Zenit, dat in 2012 nog 40 miljoen euro betaalde aan Benfica voor de diensten van onze landgenoot.