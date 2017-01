Guardiola: “De Bruyne vermoeid? Helemaal niet”

Kevin De Bruyne kende zaterdag een lastige avond tegen Liverpool. Hij kon nooit echt zijn stempel drukken op het spel van Manchester City. De Rode Duivel begon de wedstrijd centraal, maar moest na rust uitwijken naar links. Maar op geen van beide posities haalde hij echt zijn niveau.

“Dit soort wedstrijden zijn niet gemakkelijk voor aanvallende middenvelders”, suste Pep Guardiola. Een Engelse journalist vroeg zich af of KDB tekenen van vermoeidheid vertoonde, mede door het EK dat hij afgelopen zomer speelde. “Neen, hij is helemaal niet vermoeid. Kevin is niet de enige die op het EK speelde, hé. En tot nu toe heeft hij het altijd fantastisch gedaan. Het kan zijn dat hij moe is, maar dat heeft dan vooral te maken met de korte opeenvolging van onze matchen. Maar heb je hem zien spelen tegen Arsenal? Zoals hij daar liep en kansen creëerde, denk ik niet dat je kan zeggen dat hij vermoeid is.”