Flauwe grappenmaker viseert reddingsdienst

Blankenberge - Heeft iemand bewust de mensen van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst een loer willen draaien? Zij kregen gisteren omstreeks 9 uur een oproep binnen voor een drenkeling op het nieuwe zeehondenponton in de haven van Blankenberge. “De redders lagen net weer in hun warme bed na een eerdere oproep, maar kwamen er opnieuw uit. Binnen de acht minuten waren we ter plaatse”, klinkt het.

Door de lage waterstand kon de reddingsboot niet tot bij het ponton komen. Maar al vanop een afstand zagen de redders dat het niet om een mens, maar om een pop ging. Op dat moment was de reddingsboot echter al tot diep in het slijk gevaren. Daardoor was de waterinlaat vol met slijk geraakt. De mensen van de VBZR hadden nadien dan ook nog zo'n twee uur nodig om alles te spoelen en schoon te maken.

De pop droeg een reddingsvest en had een kaartje vast. Daarop stond ‘Happy New Year’ te lezen. Bij de VBZR weten ze niet goed wat te denken van het incident. “Een flauwe grap?”, vragen ze zich af. De kans dat de pop per ongeluk op het ponton belandde, lijkt klein.