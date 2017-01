Stijn Vreven tekent bij Nederlandse tweedeklasser

Stijn Vreven is de nieuwe coach van de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda. De 43-jarige Vreven ondertekende er een contract tot medio 2017, met een verlenging van een jaar als optie. Dat maakte NAC Breda zondag bekend.

Vreven werd eind oktober wegens tegenvallende resultaten ontslagen als coach bij Waasland-Beveren en gaat nu voor de eerste keer als coach in Nederland aan de slag. Als speler lag hij er onder contract bij FC Utrecht, Vitesse en ADO Den Haag. “Ik ben blij dat ik bij een prachtige club als NAC aan de slag mag als trainer”, aldus Vreven in een eerste reactie. “Deze club heeft fantastische supporters die altijd vol achter de club staan. Dat weet ik ook nog uit mijn periode als speler. NAC leeft enorm en de betrokkenheid van iedereen in en rondom de club is enorm groot. Het hondstrouwe publiek verwacht iedere wedstrijd dat de spelers voor ze door het vuur gaan. Wat dat betreft passen de waarden van deze club en het publiek goed bij mij. Ik kan niet wachten tot de eerste thuiswedstrijd in het altijd sfeervolle stadion.”

Maandag wordt Vreven in het Rat Verlegh Stadion voorgesteld aan de pers, dinsdagochtend leidt hij er zijn eerste training.