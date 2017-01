“Pas op wat u met uw geld doet in 2017”, waarschuwen specialisten. Het risico op een kleine beurscrash in het midden van het jaar is niet denkbeeldig. Wie bij zijn trouwe spaarboekje zweert, moet dan weer niet hopen om snel wat meer opbrengst te krijgen.

Uw spaarboekje gaat ook in 2017 weinig of niets opbrengen. Wat moet u dan wel doen met uw centen? Die vraag is nog moeilijker te beantwoorden dan anders, want het komende jaar belooft minder zekerheden ...