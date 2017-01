MediaMarkt palmt Makro in: dit verandert er

MediaMarkt neemt de elektronica-afdelingen van Makro over. Daardoor kan een deel van de 505 mensen die bij Makro worden ­afgedankt, aan het werk blijven. Het verlieslatende Makro wil zich richten op feest­artikelen, producten voor de bouw en verse voeding. MediaMarkt kondigde in het najaar aan dat het interesse had om de elektronica-afdelingen in de zes Makro-winkels in België over te nemen. Nu bevestigen beide ketens dat het akkoord rond is. De omvorming zou tegen midden mei afgerond moeten zijn.

Vorige zomer kondigde Makro aan dat 505 van de 3.000 werknemers in België het bedrijf moeten verlaten. Makro doet het al een tijdje slecht. In 2015 maakte de supermarktketen een nettoverlies van 33 miljoen euro. Het bedrijf wil het tij keren door zich enkel nog te richten op feestartikelen (van ballonnen tot barbecues), producten voor de bouw en verse voeding.

MediaMarkt kondigde in het najaar aan dat het interesse had om de elektronica-afdelingen in de zes Makro-winkels in België over te nemen. Nu bevestigen beide ketens dat het akkoord rond is. “Wij starten midden januari met de werkzaamheden om de elektronica-afdelingen in Makro-winkels om te vormen tot een MediaMarkt. Tegen midden mei moet dat proces zijn afgerond”, zegt Sven Degezelle, algemeen directeur van MediaMarkt.

De Makro-winkels van Machelen en Sint-Pieters-Leeuw komen eerst aan de beurt, de winkel in Deurne als laatste. Tegen midden mei moet daar de afdeling van MediaMarkt openen. Dat wordt dan de derde MediaMarkt in Antwerpen, na de vestigingen aan het Centraal Station en aan de Boomsesteenweg in Wilrijk.

“We zullen in Makro dezelfde producten aanbieden als in de andere winkels van MediaMarkt. Voor ons is dit een kans om nieuwe klanten te bereiken”, zegt Degezelle. Wie iets van elektro bij Makro kocht, blijft wel zijn garantie behouden.

Minder werklozen

Doordat MediaMarkt de elektronica-afdelingen van Makro overneemt, kan het aantal werklozen er worden beperkt. “Het is nog altijd ons voornemen om 505 mensen te laten gaan”, zegt Julie Stordiau, woordvoerster van Makro. “Maar daar zitten ook werknemers bij die vandaag op onze elektronica-afdeling werken. Zij kunnen misschien elders bij Makro terecht, maar ze kunnen ook solliciteren bij MediaMarkt.”

Het is nog niet duidelijk hoeveel werknemers de overstap van Makro naar MediaMarkt zullen maken. Wellicht worden enkele tientallen jobs gered.