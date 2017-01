"Kiest Witsel voor nieuwe begrafenis?"

Wat moet je nu doen als je Axel Witsel bent? Over tien dagen 28 jaar, iets over halfweg zijn voetbalcarrière en er ligt in China een contract van 18 miljoen euro per jaar op hem te wachten. 18 miljoen euro per jaar. 1,5 miljoen per maand. 350.000 euro per week. 50.000 euro per dag. We waren nog aan het naduizelen van de Football Leaks en de 7,1 miljoen euro voor Kevin De Bruyne en dan gooien de Chinezen er een nog veel waanzinniger salarisbeleid tegenaan.