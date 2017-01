Moeder en baby vermist: "We zijn erg ongerust"

De Panne - Child Focus en de politie speuren sinds oudejaar naar Niky Soete (18) en haar baby Mer­yem (3 maanden) uit het West-Vlaamse Oostduinkerke.

“We weten niet waar ze is, maar ze gaf wel al een teken van leven”, zegt Soetes vader Dominique. “Via de computer heeft ze een berichtje naar haar vriend gestuurd. Ik ben OK. Ik zal later contact opnemen. Het goede nieuws is dat ze leeft. Maar omdat ze heel beïnvloedbaar is, zijn we toch erg ongerust.”

Waarom de jonge moeder met haar baby verdween, weet ook de familie niet. “We kwamen heel goed overeen. En ook haar vriend van Algerijnse afkomst is een goede kerel. Ik denk niet dat ze ruzie hadden.”

Het meisje dweept op Facebook met de fanatieke islam. “Maar dat zijn oude posts, nu is dat niet meer zo. Niky is geen moslima. Ze zal zeker niet naar Syrië vertrekken.”

Onrustwekkende verdwijnin

Nikyen Meryem zijn sinds vrijdag 30 december niet meer gezien. Ze verbleven in De Panne. Child Focus vraagt getuigen om zich te melden, of dat de vrouw contact opneemt.

Niky heeft een tengere lichaamsbouw en halflang bruin haar. Ze heeft meerdere kleine moedervlekken in haar gezicht. Ze is 1,70 meter groot. Omdat het een jonge, kwetsbare vrouw met een baby is en gezien de moeilijke weersomstandigheden, betreft het een onrustwekkende verdwijning, zegt Dirk Depover, de woordvoerder van Child Focus.

Child Focus vraagt wie meer weet van de verdwijning of het duo zag, om contact op te nemen via 116 000 of de politie te verwittigen via 0800/30.300.