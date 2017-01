Hier gaan onze clubs op winterstage

Nu het kerstvoetbal achter de rug is, en de Belgische voetballers met hun familie het nieuwe jaar hebben kunnen inluiden, trekken de meeste eersteklassers op stage naar het buitenland. Specifieker de Spaanse zuidkust, waar maar liefst 13 Belgische clubs neerstrijken. Eupen werkt zijn stage af in Qatar (waar het gebruik kan maken van de faciliteiten van de Aspire Academy), KV Kortrijk houdt het op een korte driedaagse in Nederland. Enkel KV Mechelen blijft in eigen land. Een overzicht.

Anderlecht:

Hervatting training: donderdag 5 januari

Stage: Van 5 tot 13 januari in La Manga (Spanje)

Oefenmatch: voorlopig geen

Eerste wedstrijd: Anderlecht - Sint-Truiden (22 januari)

Club Brugge

Stage: van 5 tot 14 januari in Sotogrande (Spanje)

Oefenmatchen: tegen Werder Bremen (9 januari) en Freiburg (12 januari)

Eerste wedstrijd: Standard - Club Brugge (22 januari)

Charleroi

Hervatting training: vrijdag 6 januari

Stage: van 7 tot 15 januari in El Saler, Valencia (Spanje)

Oefenmatchen: nog niets vastgelegd

Eerste wedstrijd: AA Gent - Charleroi (20 januari)

Eupen

Hervatting training: vrijdag 06/01

Stage: van 07 tot 15 januari in Doha (Qatar)

Oefenmatchen: tegen Bayern München (10 januari) en Shanghai SIPG (12 januari)

Eerste wedstrijd: Zulte Waregem - Eupen (18 januari, halve finale beker)

KRC Genk

Stage: 6 tot 13 januari in San Pedro del Pinatar (Spanje)

Oefenmatch: tegen Darmstadt (11 januari)

Eerste wedstrijd: Oostende-RC Genk (17 januari, halve finale beker)

AA Gent

Stage: van 5 tot 11 januari in Oliva Nova (Spa)

Oefenmatchen: tegen Willem II (8 januari) en tegen onbekende tegenstander (10 januari)

Eerste wedstrijd: AA Gent - Charleroi (20 januari)

KV Kortrijk

Stage: van 8 tot 11 januari in Mierlo (Nederland)

Oefenmatchen: nog geen

Eerste wedstrijd: KV Kortrijk - Zulte Waregem (21 januari)

Lokeren

Hervatting training: donderdag 5 januari

Stage: van 8 tot 14 januari in Orihuela (Alicante)

Oefenmatch: tegen Partick Thistle FC (Schotland, 13 januari)

Eerste wedstrijd: Moeskroen - Lokeren (21 januari)

KV Mechelen

Hervatting training: vrijdag 6 januari

Stage: geen

Oefenmatchen: Rupel Boom - KV Mechelen (11 januari)

Eerste wedstrijd: KV Mechelen - Westerlo (22 januari)

Moeskroen

Hervatting training: vrijdag 6 januari

Stage: van 6 tot 15 januari in San Roque (Spanje).

Eerste wedstrijd: Moeskroen - Lokeren (21 januari)

KV Oostende

Hervatting training: donderdag 5 januari

Stage: van 7 tot 14 januari in Algorfa (Spanje)

Oefenmatchen: tegen Schalke (10 januari) en Yanbiang (13 januari)

Eerste wedstrijd: KV Oostende - RC Genk (17 januari, halve finale beker)

Sint-Truiden

Stage: van 8 tot 14 januari in La Manga (Spanje)

Oefenmatch: tegenstander nog onbekend (10 januari).

Eerste wedstrijd: Anderlecht-Sint-Truiden (22 januari)

Standard

Hervatting training: 4 januari

Stage: van 7 tot 14 januari in Marbella (Spanje)

Oefenmatchen: tegen Dortmund (12 januari) en Zwitserse eersteklasser Vaduz (13 januari)

Eerste wedstrijd: Standard-Club Brugge (22/01)

Waasland-Beveren

Hervatting training: woensdag 4 januari

Stage: van 7 tot 13 januari in San Pedro del Pinatar (Spanje)

Oefenwedstrijd: tegen FC Erzgebirge Aue (tweede klasse Duitsland, 12 januari)

Eerste wedstrijd: Waasland-Beveren - Oostende (21 januari)

Westerlo

Hervatting training: donderdag 5 januari

Stage: van 9 tot 15 januari in San Pedro del Pinatar (Spanje)

Oefenmatchen: Shanghai Shenxin (13 januari)

Eerste wedstrijd: KV Mechelen - Westerlo (22 januari)

Zulte Waregem