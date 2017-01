Trisha in het huwelijksbootje gestapt op laatste dag van het jaar

Zangeres Patricia Govaerts (33), de ex van gewezen missmaker ­Ignace Crombé, is getrouwd. Ze gaf zaterdag in het Antwerpse Olen het jawoord aan haar vriend Kurt. Op het huwelijksfeest zong collega Eveline Cannoot de openingsdans en bracht polonaisezanger Steve Tielens ambiance. Patricia, ook bekend als Trisha, is zo’n anderhalf jaar samen met Kurt, salesmanager. Het koppel kreeg in juni een tweeling: Marie-Lore en Marie-Lynn. Patricia heeft al een dochter van vier uit haar relatie van Crombé.