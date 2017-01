Waarom Vlaanderen viel voor de gemaskerde Baba Yega’s

Sinerjey Meyfroodt (29) uit Ieper krijgt felicitaties op straat en op de sociale media voor zijn overwinning in ‘Belgium’s Got Talent’. “Maar”, beweert hij, “ik heb helemaal niets met Baba Yega te maken.” De waarheid of een afleidingsmanoeuvre? Het mysterie over wie achter de maskers zit, is een van de vijf redenen waarom de hiphopsensatie de VTM-wedstrijd won.