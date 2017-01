“Grote open haard met 2 miljard aan subsidies”

De opening van de centrale in Langerlo komt een stap dichter, nu de vergunning binnen is. Foto: Bart Dewaele

Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) heeft een eerste veldslag verloren in zijn strijd tegen de geplande biomassacentrale in Langerlo: het Vlaams Energieagentschap geeft een positief advies over de grondstoffen die de centrale wil gebruiken, en Tommelein zegt dat hij daar juridisch niets aan kan doen. Hij kan er hoogstens voor zorgen dat die centrale niet de geplandetwee miljard euro subsidies krijgt.

“Een open haard wordt ver­boden, maar een grote open haard krijgt twee miljard euro subsidies”, tweette Geert Noels (Econopolis) gisteren. Hij vatte zo in één zin de afkeer samen die velen voelen over de vergunning die de biomassacentrale van Langerlo krijgt en waarmee de opening een stap dichter komt.

“Er is een positief advies over de grondstof die de centrale wil gebruiken”, liet Vlaams energie­minister Bart Tommelein (Open VLD) afgelopen weekend weten. Na het failliet van de vorige eigenaar, German Pellets, moest de overnemer van de biomassa­centrale in Langerlo op zoek naar nieuwe grondstof. Hij diende een aanvraag in voor nieuwe houtstromen, die bestaan uit houtstof en schavelingen uit de Baltische landen, die bij ons niet als industriële grondstof gebruikt worden. Dat betekent dat het Vlaams Energie Agentschap het mate­riaal zal goedkeuren voor de ­hernieuwbare- energieproductie in Langerlo.

De minister had nochtans gezegd dat hij heel dit dossier met een vergrootglas zou bekijken. “Dat vergrootglas is er nog steeds”, zegt woordvoerster Margot Neyskens. “Wij zijn geen voorstanders van dit soort grootschalige biomassa. Maar dit is een ­beslist dossier, een contract voor een project en niet voor een bedrijf. Wij kunnen enkel met een vergrootglas kijken of aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.”

200 miljoen per jaar

De hout- en meubelindustrie zegt nochtans dat ze dit soort houtafval wel voor laminaat en vezelplaat kan gebruiken. “Wij halen het alleen niet uit de Baltische landen. Daarom kunnen we ons hier niet tegen verzetten”, zegt Fa Quix van sectorfederatie Fedustria. “Dit is nochtans ecologische onzin. Jaarlijks gaan we 15.000 hectare bos opstoken. Dat zijn 30.000 voetbalvelden.”

De oppositie in het Vlaams Parlement schiet ook al met scherp. “Voor minder dan de helft zoveel subsidies kan je zonnepanelen plaatsen”, zegt Johan Danen (Groen). Nu gaat er 200 miljoen per jaar, in totaal 2 miljard euro, naar de centrale van Langerlo.

Gent niet, Langerlo wel

“Voor mij is het overduidelijk dat er een herberekening van de ­subsidies moet komen”, zegt Tommelein. Juridisch zou dat ook mogelijk zijn: de goedgekeurde berekening was gebaseerd op een voorstel van de vorige exploitant, German Pellets, om hout­afval uit Noord-Amerika op te stoken. De opvolger, het Estse Graanul Invest, werkt met afval uit de Baltische landen. Een ­andere grondstof dus, redeneert Tommelein.

Bij zijn aantreden hield Tommelein al een biomassacentrale ­tegen, BEE in Gent. “De slechtste van twee projecten heeft het gehaald”, zegt Michael Corten, de topman van dat project.“Wij ­gingen de warmte recupereren. In Langerlo gebeurt dat niet: daar gaat die gewoon door de schoorsteen de lucht in.”

Het kabinet-Tommelein volgt het dossier-Langerlo van dichtbij op. “Langerlo gaat geen uitstel krijgen. Midden 2018 moet de centrale opera­tioneel zijn, of ze krijgt geen subsidies”, klinkt het.