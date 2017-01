Medicijn maakt kinderen gehandicapt

Vier gezinnen dienen morgen een klacht in bij het gerecht omdat hun kinderen autistisch of gehandicapt zijn nadat de moeders tijdens hun zwangerschap een geneesmiddel tegen epilepsie innamen. De kinderen lijden allemaal aan neurologische stoornissen.

Robin (21) is autistisch. Zijn broer Jérôme (17) heeft het met zijn dysfasie lastig om woorden en zinnen te vormen. De tweelingzusjes Eve en Clémentine (15) en hun broer Eliott (13) lijden allen aan neurologische stoornissen. Een van de meisjes heeft daarenboven slechts één longslagader, Eliott ziet maar uit één oog en mist een nier.

Hun ouders hebben zich jarenlang suf gezocht naar de oorzaak van al die aandoeningen. Tot de mama’s van de twee gezinnen vijf jaar geleden hoorden over de gevaren van de valproaatmolecule. Dat is een bestanddeel van het geneesmiddel dat ze allebei tijdens hun zwangerschap genomen hadden tegen hun epilepsie.

“De wetenschap kende het risico al lang, maar heeft het ons altijd verzwegen, ook toen wij ernaar vroegen”, zegt een van de moeders.

Door een officiële klacht in te dienen, hopen de ouders erkend te worden. De gezinnen willen ook een slachtofferfonds, zoals in Frankrijk. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is evenwel niet van plan om nu al zo’n fonds op te richten.

LEES MEER (+): “Risico werd verzwegen. Dus bleven we die pillen nemen”