"Beste match ooit": Raymond van Barneveld ondanks fenomenaal record niet naar finale WK darts

Michael Van Gerwen, de Nederlandse nummer 1 van de wereld, heeft zich ten koste van zijn landgenoot Raymond van Barneveld geplaatst voor de finale van het WK darts. Mighty Mike deed dat met een gemiddelde van 114,05, een record. Ook 'Barney' schreef een record op zijn naam: nooit eerder verloor iemand met een gemiddelde van 109,34 een partij op het WK.

"De beste match ooit." Dat was de conclusie na de halve finale tussen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld zondagavond. Beide Nederlanders gooiden de hele partij aan een enorm hoog niveau in het Londense Alexandra Palace.

Van Barneveld kwam 0-1 voor in sets tegen de nummer 1 van de wereld, maar moest uiteindelijk toch met 6-2 (setstanden: 0-3, 3-2, 3-1, 1-3, 3-1, 3-1, 3-1 en 3-1) het onderspit delven tegen 'Mighty Mike'. Die werkte de match af met een gemiddelde van liefst 114,05, waarmee hij het record van zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor (111,21) verpulverde.

Ook 'Barney' deed niet veel onder. De viervoudig wereldkampioen huidig nummer twaalf van de wereld scoorde een gemiddelde van 109,34. Dat is het op drie na hoogste gemiddelde ooit op het WK en het hoogste ooit voor een verliezende speler.

Van Gerwen, die in 2016 alleen al 25 tornooien won, mag het in de finale opnemen tegen de Schot Gary Anderson. Die haalde het zondagavond tegen zijn landgenoot Peter Wright, de nummer 3 van de wereld. Voor de 46-jarige Anderson, de nummer 2 van de wereld, is het de derde keer op rij dat hij de WK-finale haalt. De voorbije twee jaar pakte hij telkens de wereldtitel.

De finale wordt maandagavond vanaf 20.15 uur betwist. De partij is te bekijken op Eleven Sports.