Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt ook maandagochtend nog voor gladheid op de weg. “Het heeft vannacht gesneeuwd en nu regent het nog, dus het wegdek kan glad zijn”, aldus woordvoerder Peter Bruyninckx. “Pas je rijstijl aan en let goed op, vooral op op- en afritten, bruggen en viaducten en in bochten.”

“We hebben in de loop van de nacht enkele slippartijen gehad, waarbij voertuigen in de gracht zijn beland”, aldus Bruyninckx. “Dat gebeurde op de E19 in Rumst, Zemst en Vilvoorde en op de Brusselse Ring in Koekelberg. Het ging telkens over individuele voertuigen die waarschijnlijk de controle over het wegdek verloren hadden omdat het glad was. Er gebeurden ook twee ongevallen op het complex van Zwijnaarde.”

In de regio van Brabant en Antwerpen wordt op de dynamische borden nog gewaarschuwd voor gladheid, en in Antwerpen geldt op vraag van de politie nog steeds een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur.

Het Verkeerscentrum vraagt de bestuurders dan ook om hun rijstijl aan te passen. “Laat je niet verrassen, het kan her en der verraderlijk glad zijn”, zegt Bruyninckx.

De strooidiensten zijn in de loop van de nacht verschillende keren uitgereden, aldus woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer Veva Daniels aan het VRT-radionieuws.