Daarom dans je beter niet op tafel als je gedronken hebt

Een jongeman liet zich door zijn vrienden overhalen om enkele danspasjes te tonen op een wankele tafel tijdens ‘Winter Wonderland’ in de Britse hoofdstad Londen.

Aangespoord door enkele alcoholische drankjes ging de man de uitdaging aan, maar na enkele frivole dansbewegingen liep het helemaal fout. Door een verkeerde beweging kantelde de tafel, waardoor hij pijnlijk tegen de grond smakte.

Ashley Batten ging enkele weken geleden naar ‘Winter Wonderland’, een kerstmarkt in Hyde Park in Londen, om samen met zijn vrienden de eindejaarsperiode feestelijk in te zetten. Na enkele biertjes liet de jongeman zich overtuigen om op tafel te dansen, iets wat hij volgens zijn vriend Matt Kemp zelden of nooit doet.

Kemp haalde dus snel zijn smartphone boven om het zeldzame tafereel op video vast te leggen maar zag zijn vriend na een paar danspasje hard tegen de grond gaan. “Hij was zo dronken dat het hem weinig kon schelen”, vertelde Kemp aan de nieuwswebsite Buzzfeed. “Hij ging gewoon door.” De valpartij van de dronken Batten werd door Kemp op Twitter gepubliceerd en werd intussen al duizenden keren gedeeld, waardoor Batten een lokale beroemdheid is geworden. “Hij vindt het heerlijk om bekend te zijn”, vertelde Kemp. “Maar ik denk niet dat hij ooit nog zal dansen.”