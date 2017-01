Moeder toont bevalling van dochter live op Facebook voor meer dan 200.000 onbekenden

Een 35-jarige moeder uit het Engelse Richmond heeft eind december haar 24 uur durende bevalling live gedocumenteerd op Facebook. Maar liefst 200.000 onbekenden volgden haar verhaal.

Van haar eerste weeën tot aan het moment waarop ze haar dochtertje in de armen mocht sluiten. Blogster Sarah-Jayne Ljungstrom (35) liet de kijkers elk moment van haar bevalling live zien op Facebook.

Meer dan 200.000 mensen volgden het verhaal op 21 december op de Facebookpagina Channel Mum. Volgens Ljungstrom voelde het tonen van haar bevalling heel natuurlijk aan. Vooral omdat ze ook een blog had bijgehouden over haar zwangerschap.

“Ik zocht hulp en advies van andere moeders en vertelde over hoe angstig ik was”, aldus de kersverse moeder. “De ervaringen van andere moeders hadden me voordien echt geholpen, dus heb ik beslist om toekomstige moeders zelf ook te tonen hoe alles in z’n werk gaat. Een geboorte is niet zoals ze het in de films tonen!”

Terwijl ze haar kindje kreeg, stopte ze even met filmen. Maar niet veel later postte ze nieuwe beelden met haar dochtertje Evelina in de armen.

“Ik denk dat onze sociale netwerken fantastisch zijn om elkaar te steunen”, klinkt het. “Ik voelde me alsof ik met een groot aantal vrouwen aan het praten was die me allemaal steunden en aanmoedigden. Ik voelde me sterker en hoopvoller aangezien ik de steun kreeg van vrouwen die het al meegemaakt hebben. Ik kreeg geweldig advies.”