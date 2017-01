Zat er meer achter het rampzalige optreden van Mariah Carey?

Tijdens de jaarwisseling hebben miljoenen mensen live gezien hoe de hoofdact van Mariah Carey op Times Square in New York volledig de mist in ging. Over dat rampzalige optreden is het laatste woord intussen nog niet gezegd. Haar management beschuldigt de televisiezender ABC er nu van het optreden gesaboteerd te hebben.

Mariah Carey was de hoofdact tijdens het traditionele aftelmoment bij de jaarwisseling op Times Square. Duizenden mensen waren aanwezig, miljoenen anderen volgden het evenement live op televisie.

Maar het optreden verliep niet volgens plan. Tijdens haar nummer ‘Emotions’ klonk een instrumentale versie op de geluidsband en niet de ingezongen track. Af en toe wist de zangeres nog iets mee te zingen, maar dat ging allesbehalve vlot. Uiteindelijk bracht Carey een slecht geplaybackt optreden.

Sabotage

De entourage van de Amerikaanse diva zegt intussen dat Dick Clark Productions, de productiemaatschappij achter de show op Times Square, haar optreden bewust gesaboteerd heeft om de kijkcijfers op te krikken.

Foto: REUTERS

“Ze wilden Mariah-drama live op televisie. Dit is sabotage”, klinkt het. Aan Billboard heeft een woordvoerder van de zangeres gezegd dat Carey haar optreden heel serieus nam. “Het is een schande dat de productie zo werd opgezet om haar te laten falen.”

Dirk Clark Productions noemt de beschuldigingen “compleet absurd”. “Wij hebben niets te maken met de technische fouten tijdens het optreden van mevrouw Carey. Wij willen duidelijk maken dat we veel respect hebben voor mevrouw Carey als artiest en haar prestaties in de muziekwereld”, klinkt het in een officiële reactie.

Ook televisiezender ABC ontkent dat er sprake was van opzet en noemt de beschuldiging onzin. De zangeres zou zelf divagedrag hebben vertoond door een uur voor het optreden niet mee te werken aan de soundcheck.