‘Sherlock’-acteur heeft gezamenlijke voorouder met bedenker detective: een legendarische Belg

Benedict Cumberbatch, de Britse acteur die de hoofdrol speelt in de Britse BBC-serie ‘Sherlock’, blijkt verre familie te zijn van Sir Arthur Conan Doyle, de schrijver die de wereldberoemde detective bedacht. Dat meldt Ancestry.com, een website die zich bezighoudt met stamboomonderzoek. Hun gezamenlijke voorouder: Jan van Gent.

“Verbanden leggen in familiegeschiedenissen is vergelijkbaar met het oplossen van de mysterieuze puzzels waar Sherlock Holmes zo dol op was”, zegt Lisa Elzey, genealoge van Ancestry.com. Uit haar onderzoek is gebleken dat de 40-jarige Cumberbatch, die al vier seizoenen lang in de huid kruipt van de bekendste detective ter wereld, familie is van de bedenker van diezelfde detective.

Het vierde seizoen van ‘Sherlock’ is net begonnen op BBC. Foto: BBC

Jan van Gent

“Benedict Cumberbatch en de in 1930 overleden Sir Arthur Conan Doyle zijn neven in de zestiende graad”, luidt het. Hun voorgeschiedenis gaat terug tot de veertiende eeuw.

Hun gezamenlijke voorouder blijkt Jan van Gent (1340-1399), de in Gent geboren vierde zoon van koning Eduard III van Engeland en Filippa van Henegouwen. Jan van Gent, de Hertog van Lancaster, is de ‘stamoudovergrootvader’ (vijftien generaties terug) van Doyle en de edelvader (zeventien generaties terug) van Cumberbatch.

Vierde seizoen

De aankondiging werd gedaan op de dag dat het vierde seizoen van de populaire BBC-serie in première ging. Vermoedelijk zal het vierde ook het laatste seizoen worden.