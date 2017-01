Sneeuw is spelbreker bij vertrek Waasland-Beveren

Waasland-Beveren werkt zijn winterstage van 7 tot 13 januari af in het Spaanse San Pedro del Pinatar. Onze man ter plaatse David Van den Broeck houdt u dagelijks op de hoogte van het reilen en zeilen bij de Waaslanders.

Hervatting training: woensdag 4 januari

Stage: van 7 tot 13 januari in San Pedro del Pinatar (Spanje)

Oefenwedstrijd: tegen FC Erzgebirge Aue (tweede klasse Duitsland, 12 januari)

Eerste wedstrijd: Waasland-Beveren - Oostende (21 januari)

7 januari

Vroege vogels! Spelers en staf van Waasland-Beveren arriveerden om 5 uur ‘s ochtends aan de luchthaven in Deurne, voor de vlucht richting Murcia anderhalf uur later. Achteraf bleek dat ze gerust een paar uur langer hadden kunnen slapen. Door de sneeuwval en regen bleek het onmogelijk om de startbaan te gebruiken. Na een uur wachten in het vliegtuig moest iedereen er weer uit.

Om de tijd te doden speelden de jonge gasten, met spelleider Siebe Schrijvers, nog een potje UNO met de kaarten. Een klein Nederlands meisje maakte van het oponthoud gebruik om bij alle spelers een handtekening te scoren. Zo kreeg ze als allereerste de kribbel van Cherif Ndiaye (20), de nieuwe Senegalese spits, te pakken. Niet om 6u30 maar om 10u30 werd uiteindelijk koers gezet richting Spanje, waar een stralend zonnetje wachtte.

Van in Murcia ging het naar San Pedro del Pinatar, naar het Lodomar-viersterrenhotel, waar meteen kon worden geluncht. Het programma van vandaag werd uiteraard lichtjes aangepast, maar bleef al met al nog redelijk overeind. Om 16u45 trok Cedomir Janeveski met zijn troepen naar de Pinatar Arena, om toch al een eerste keer te trainen. Alleen Buatu (voet) en de revaliderende Michel en Vanzo bleven binnen met kinesiste Leen Van Damme.

Na de training, die ongeveer een uur duurde, was het tijd voor innige omhelzingen. Amper één oefenveld verder in de Pinatar Arena trainde immers Racing Genk, de moederclub van Schrijvers en Köteles. De Hongaar zag zijn voormalige keeperstrainer Guy Martens, die deze week zijn comeback maakte bij de Limburgers, nog eens terug. Even voordien was Twente-spits Enes Ünal, vorig seizoen ook aan de slag bij Genk, Schrijvers al komen groeten.