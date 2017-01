Oeps: rode postbus staat open, brieven liggen zomaar voor het grijpen

Strombeek-Bever - Een rode postbus in Strombeek-Bever stond vanochtend enkele centimeters open, waardoor de inhoud zomaar voor het grijpen lag. Een Twitteraar meldde het voorval aan Bpost, dat belooft de zaak te onderzoeken.

“Ik wilde een dvd posten die ik had verkocht op een tweedehandssite. Maar toen ik de brievenbus zag openstaan, heb ik toch maar op veilig gespeeld en er een andere opgezocht” laat Twitteraar Frederik Verstrepen weten in een reactie aan onze redactie.

Bpost beloofde in een eerste reactie dat ze de “hoogst ongebruikelijke” zaak zou onderzoeken. “Onze brievenbussen zijn zeer goed beveiligd en zijn sinds 2015 voorzien van bijzonder veilige SALTO-sloten”, reageert woordvoerster Barbara Van Speybroeck. SALTO is één van de bekendste en veiligste slotenmakers ter wereld.

Onderzoek bracht even later aan het licht dat het om een daad van vandalisme ging. De opengebroken brievenbus op het Gemeenteplein in Strombeek-Bever blijft voorlopig verzegeld. Brievenschrijvers wordt gevraagd om hun briefwisseling tijdelijk in een ander exemplaar te bussen.