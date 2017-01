Betis Sevilla bevestigt terugkeer Musonda naar Chelsea

Betis Sevilla en Chelsea hebben een akkoord bereikt omtrent de beëindiging van de uitleenbeurt van belofteninternational Charly Musonda Junior aan de Spaanse club, zo maakte Betis maandag bekend.

De twintigjarige Musonda werd sinds eind januari 2016 door Betis gehuurd van Chelsea. In zijn eerste halve seizoen maakte de aanvallende middenvelder behoorlijk wat indruk in Andalusië, waarna de huurovereenkomst vorige zomer met een jaar werd verlengd. Dit seizoen liep het echter heel wat minder en eind oktober keerde Musonda al een keer terug naar Chelsea om er zijn knieblessure te laten behandelen. Ook de voorbije weken trainde hij al mee bij Chelsea, dat op een nieuwe uitleenbeurt lijkt te willen aansturen.

In 2012 werd Musonda Junior op vijftienjarige leeftijd door Chelsea bij Anderlecht weggeplukt. Ook zijn broers Tika en Lamisha Musonda maakten de overstap van paars-wit naar de Britse hoofdstad, maar het was de Londenaars vooral om Charly Jr. te doen. Vader Charly Musonda, een gewezen speler van Anderlecht, zorgde ervoor dat zijn drie zoons de overstap naar Stamford Bridge konden maken. Chelsea deed uiteindelijk een serieuze financiële inspanning om de broers aan te werven.

In oktober 2013 mocht Charly Junior op zeventienjarige leeftijd zijn eerste profcontract ondertekenen bij Chelsea. De Belg met Zambiaanse roots had in zijn eerste jaar immers heel wat indruk gemaakt bij de U18. In maart 2015 volgde een contractverlenging tot 2019. Charly Jr. won met de Chelsea-beloften onder meer de Youth League en de landstitel in Engeland, maar tot een doorbraak in het eerste elftal van de ‘Blues’ kwam het nadien niet.