Het moment waarop dader al schietend de nachtclub binnenwandelt

De aanslag op nachtclub Reina in Istanbul duurde zeven minuten. In die tijd vuurde de dader meer dan 180 kogels af op de feestvierders, zo melden Turkse media. Ondertussen zijn er ook beelden online geplaatst waarop te zien is hoe de dader de nachtclub al schietend binnenwandelt. Opgelet: deze beelden zijn niet voor gevoelige kijkers.

Bij de aanslag op de nachtclub in Istanbul kwamen op nieuwjaarsnacht 39 mensen, onder wie één Belg, om het leven. Tientallen anderen raakten gewond. De dader is nog altijd op de vlucht.