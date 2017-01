Hein Vanhaezebrouck aast op Standard-middenvelder

Na de toptransfer van keeper Lovre Kalinic, is de wintermercato nog lang niet over voor AA Gent. De leegte die Sven Kums deze zomer achterliet, is nog steeds niet ingevuld, dus wil Vanhaezebrouck Standard-middenvelder Adrien Trebel aantrekken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws

Opnieuw een miljoenendossier voor AA Gent. Na de 3 miljoen die ze voor Lovre Kalinic gaven, toont het interesse in Adrien Trebel. Eind augustus waagde Gent al zijn kans in het dossier Trebel, maar de vraagprijs van 4 miljoen euro was te veel voor de Buffalo’s. Omdat Standard-voorzitter Bruno Venanzi meermaals aangaf dat Trebel niet naar een rivaliserende club mocht vertrekken, koos Gent voor de onbekende Nigeriaan Ibrahim Rabiu. Geen te beste keuze, hij zit meestal niet in de selectie.

Hein Vanhaezebrouck gaat dus opnieuw op zoek naar een vervanger voor Sven Kums. Adrien Trebel voldoet nog steeds aan alle eisen: een winnaarsprofiel, creatief en altijd aanspeelbaar. Bij Standard maakte Trebel het laatste halfjaar geen te beste indruk: hij verloor zijn kapiteinsband omdat hij luidop van een transfer droomde, uitvluchten zocht en zich onprofessioneel gedroeg. Toch zal Standard zijn middenvelder niet licht van de hand doen. Hij is misschien geen vier miljoen meer waard, maar toch minstens de helft.