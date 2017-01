Achillespees houdt Carrasco aan de kant bij Atlético Madrid

Yannick Carrasco sukkelt met een blessure aan de linkerachillespees. De Rode Duivel mist daardoor de bekerwedstrijd van Atlético Madrid op het veld van UD Las Palmas.

Uit medisch onderzoek bleek dat Carrasco kampt met een lichte ontsteking aan de linkerachillespees. “Hij trainde maandagmorgen niet met de groep omdat hij wat ongemak voelde”, meldt Atletico Madrid op zijn website.

Wanneer Carrasco weer fit zal zijn, is nog onduidelijk. De 23-jarige winger mist al zeker de match van dinsdag in Gran Canaria tegen Las Palmas. Het gaat om een duel in de achtste finales van de Copa del Rey. De return wordt volgende week (10 januari) gespeeld.