Afvallen na de feesten? Dit gooit roet in het eten

Gooi je jouw voedingspatroon na de feesten drastisch om, in de hoop wat kilo’s kwijt te spelen? Verwacht dan vooral niet dat je snel zal afvallen. De darmflora hebben immers wat tijd nodig om zich aan te passen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Minder nieuws voor wie zijn voedingspatroon na de feestperiode van de ene op de andere dag wil omgooien: onze darmflora is niet tuk op verandering, en al zeker niet als die plots wordt geïntroduceerd. Dat concludeerden wetenschappers aan de Washington University in St. Louis op basis van proeven met muizen. Ze gaven diertjes die een ongelimiteerd ‘Westers’ dieet gewoon waren, plots gezonder en meer plantaardig voedsel. De vorsers ontdekten niet meteen verandering in het gewicht van de muizen en wijten dat volledig aan ‘koppige’ bacteriën in de darmen.

De onderzoekers deden ook een andere, ongewone, ontdekking. Als ze de muizen met calorierijk eetpatroon bij de beestjes met gezond voedingspatroon zetten, viel de eerste groep toch iets sneller af. De reden? Door het contact tussen de muizen werden meer bacteriën uitgewisseld, dat leidde ertoe dat de darmen van de beestjes met calorierijke eetgewoonten zich alsnog sneller konden aanpassen.

Volgens de wetenschappers is elk levend wezen omringd door een wolk van microben en kan dit effect ook voorkomen bij mensen, al kijken ze ook kritisch naar hun eigen bevindingen. “Muizen zijn kleine dieren. Als een nieuw dieet al meteen tot een duidelijk verschil zou leiden, dan zou dat minimaal zijn bij de mannen en vrouwen”, zeggen de onderzoekers in het wetenschappelijk blad Cell Host & Microbe.