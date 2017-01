Drie Monegasken op uitleenbasis naar Cercle

AS Monaco leent de Fransen Paul Nardi en Mehdi Beneddine, en de Guineeër Tafsir Chérif tot het einde van het seizoen uit aan tweedeklasser Cercle Brugge, zo maakte AS Monaco maandag bekend.

Nardi is een 22-jarige doelman die in de eerste seizoenshelft door Monaco aan reeksgenoot Stade Rennes werd uitgeleend. Vorig seizoen stalde Monaco hem bij Nancy. De twintigjarige Beneddine is een linkerflankverdediger die voor de reserven van de Monegasken uitkwam. Chérif is een 21-jarige spits die de voorbije maanden werd uitgeleend aan het Portugese Rio Ave.

Bij Cercle, momenteel met negentien punten op de voorlaatste plaats in de tweede klasse, vinden ze hun ploegmakker Raphaël Diarra terug. De Frans-Malinese verdediger wordt sinds vorige zomer door Monaco uitgeleend aan Cercle.