Terminaal ziek jongetje scoorde Goal van de Maand in Engeland

De vijfjarige Bradley Lowery heeft de Goal van de Maand gemaakt in de Premier League. Het jongetje scoorde tijdens de opwarming bij Sunderland, zijn favoriete team. Het vertederend filmpje ging viraal, op Twitter volgde een spontane campagne om te stemmen op Bradley voor Goal van de Maand.

Brad just woke up and watched #MOTD2 and found out he got #goalofthemonth he is over the moon thank you @BBCMOTD thank you @SunderlandAFC — Bradley Lowery (@Bradleysfight) 2 januari 2017

“Brad is net wakker geworden en heeft Match of the Day bekeken. Hij ontdekte dat hij de Goal van de Maand-award gekregen heeft en is door het dolle heen. Dank je, BBC en Sunderland!” Plaatste zijn moeder op Twitter.

Bradley was amper twee jaar oud toen er kanker werd vastgesteld. Na een intensieve behandeling was hij tijdelijk kankervrij, maar in juli is hij hervallen. De kanker is in een vergevorderd stadium, Bradley kan niet meer genezen.

Er werden al verschillende acties georganiseerd voor het de vijfjarige jongen. Hij mocht mee in de kleedkamers en op het veld met zijn Sunderland-helden en kreeg ook al meer dan 200.000 kerstkaarten toegestuurd.