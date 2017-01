“Ook Benteke kreeg miljoenenaanbod uit China”

Volgens de Britse krant The Sun zou ook Rode Duivel Christian Benteke een transferaanbod uit China gekregen hebben. In navolging van Axel Witsel, Oscar en Carlos Tevez zou ook Benteke in de Chinese Super League kunnen spelen, bij de club Beijing Guoan.

De club uit Peking zou maar liefst 45 miljoen euro geboden hebben voor Benteke. Crystal Palace betaalde ‘slechts’ 30 miljoen euro om de spits in augustus naar de club te halen. De spits is goed voor acht doelpunten in de Premier League dit seizoen.

Benteke zou bijna 200.000 euro per week verdienen bij Beijing Guon, momenteel verdient hij 117.000 euro per week bij Crystal Palace. Een verleidelijk aanbod, maar het is nog afwachten of de Engelse club zijn spits nu al wil laten gaan.