Noors talent tekent bij KRC Genk

De 18-jarige Noorse middenvelder Sander Berge heeft een contract voor 4,5 seizoenen getekend bij KRC Genk. Berge komt over van Valerenga Oslo. Hij gaat vanaf vrijdag al meteen mee op winterstage met de Limburgers

“Berge onderscheidt zich met zijn spelinzicht en nauwkeurige passing. Met zijn 1m93 is Sander sterk in de lucht, maar hij is ook technisch vaardig met linker- en rechtervoet”, klinkt het in een persbericht.

De 18-jarige speelde al 43 matchen voor Valerenga Oslo. Daarin kon hij één keer scoren. Daarnaast doorliep Berge alle nationale jeugdploegen. Momenteel komt hij uit voor de U21. Zijn Noorse collega’s en een vakjury riepen hem in november uit tot Belofte van het Jaar in de Noorse eerste klasse.

Everton probeerde Berge naar de Premier League te halen, maar het is dus uiteindelijk Genk geworden dat de tiener wist te overtuigen. Hij zal in de Luminus Arena het nummer 25 dragen. Berge zal vrijdag met de ploeg meereizen naar Spanje. Daar zal hij officieel worden voorgesteld.