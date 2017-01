Vijf uittips voor wie nog vakantie heeft

Wie nog enkele dagen vrij heeft na de eindejaarsperiode kan in ons land nog even in de feestelijke sfeer blijven hangen. Vijf uitjes, met of zonder kinderen, die je vakantie mooi afsluiten.

Dineren in een serre in hartje Gent

De Gentse rooftopbar en -restaurant Gaston gaat in zee met het Design Museum: naar aanleiding van de tentoonstelling Hands On Design kan je nog tot 18 februari lunchen in een feeëriek versierde serre op de binnenplaats van het museum. De focus in de expo ligt op ambacht en eerlijk handwerk en die lijn wordt doorgetrokken in het restaurant met een ambachtelijke en lokaal geïnspireerde kaart. Van donderdag tot en met zondag.

Meer info: www.coeurcatering.be

Kuieren in ‘de kleinste stad ter wereld’

Wat? Ook de kerstmarkt in Durbuy, dat zichzelf ‘het kleinste stadje ter wereld’ noemt, kan je nog tot 8 januari schaatsen en aanschuiven aan de kraampjes met lokale specialiteiten zoals Ardense ham. Compact en dus extra gezellig op en rond het Parc Roi Baudouin. Tip: een bezoekje is leuk in combinatie met een winterse wandeling in de aanpalende bossen.

Meer info: www.durbuy.be

Winter in Antwerpen

Nog in feeststemming en wil je op de valreep nog een kerstmarkt meepikken? Het kan onder meer in Antwerpen. Hou je klaar voor heel wat winters vakantieplezier op de Groenplaats, Grote Markt, Suikerrui en het Steenplein. Tot 15 januari kan je naar de Zoo om Chinese lichtkunstwerken te bewonderen.

Meer info: www.visitantwerpen.be

Wandelen aan zee met Eva Mouton

De Gentse illustratrice selecteerde tien winkeletalages in badstad Oostende die ze creatief heeft aangekleed met een grote krijttekening in haar typische stijl. Die vormen de basis voor een stevige Oostendse winterwandeling. En je kan er uiteraard ook een beetje solden jagen aan koppelen.

Meer info: www.visitoostende.be

Dichter bij de natuur

Guur winterweer, geen probleem. De expo Inside Nature vertelt jong en oud het verhaal over het leven van de natuur. Je ziet onder meer sculpturale werken van artiest Will Beckers, die al 25 jaar werkt met organische materialen. Alsof je echt door een open bos wandelt, en dat allemaal zonder kou te lijden. Nog tot 8 januari, elke dag van 10 tot 17 uur, in het Europlanetarium in Genk.

Meer info: www.kattevennen.be