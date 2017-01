Autoverkoop kende op twee na beste jaar ooit: dit zijn de populairste merken

Brussel - De Belgische automobielsector heeft een goed 2016 achter de rug. De verkoop van nieuwe personenwagens steeg met 7,7 procent tot 539.519 voertuigen, zo meldt sectorfederatie Febiac maandag. Enkel in 2011 en 2010 werden nog meer nieuwe wagens aan de man gebracht.

Het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens kwam in december uit op 33.523 (+2,4 procent), wat het jaartotaal op 539.519 bracht. In 2015 ging het nog om 501.066 bolides.

Renault blijft het populairste merk, met in totaal 55.871 verkochte personenwagens. Dat is zowat 11,7 procent meer dan een jaar eerder. Renault stootte in 2015 Volkswagen van de troon als populairste automerk. Het marktaandeel van de Franse constructeur klokte nu af op 10,4 procent.

Citroën verliest opnieuw marktaandeel Foto: AFP

Volkswagen blijft het tweede merk met 53.021 wagens, een stijging met 11 procent. De derde stek gaat opnieuw naar de Duitse luxewagenbouwer BMW (+8 procent tot 40.227). Opel valt net naast het podium, voor Peugeot. De opvallendste daler is Citroën. De verkoop van het Franse merk daalde met 10,4 procent tot 25.154 wagens.

Ook de verkoop van andere voertuigen zat in de stijgende lijn, zo blijkt uit de cijfers van Febiac, de Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie. Het aantal nieuw ingeschreven lichte bedrijfswagens (tot 3,5 ton) ging 11,4 procent hoger tot 68.165. De verkoop van zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton ging 17,8 procent hoger tot 8.027. Bij de zware bedrijfsvoertuigen van minder dan 16 ton was er wel een daling met 5,2 procent tot 1.429.

De verkoop van motorfietsen ging ten slotte fors hoger: +11,3 procent tot 25.507. Maar bij de lichtere bromfietsen was er een daling met 10,2 procent tot 11.686.