Netanyahu ondervraagd in corruptiezaak

Speurders van de antifraude-eenheid van de Israëlische politie zijn maandag begonnen met een ondervraging van premier Benjamin Netanyahu. Dat melden de lokale media.

De onderzoekers kwamen rond 18.30 uur (17.30 uur in België) aan bij de ambtswoning van Netanyahu, in het centrum van de stad Jeruzalem, zo meldt de Israëlische openbare omroep.

Het onderzoek draait rond een gift van een miljoen euro van de Franse zakenman Arnaud Mimran, die in Frankrijk een gevangenisstraf van acht jaar uitzit wegens fraude. Hij verklaarde dat hij de opbrengst van die fraude in 2009 aan Netanyahu doorstortte. De premier ontkende dat eerder met klem. Wel gaf hij toe in 2001 een kleine som van Mimran te hebben ontvangen.

‘Gebakken lucht’

Maandagmorgen, na een bijeenkomst van zijn Likoed-partij, ontkrachtte Netanyahu de beschuldigingen opnieuw. Hij zei dat het om ‘gebakken lucht’ gaat. Hij raadde de oppositie dan ook aan om ‘met de feestelijkheden te wachten’. ‘Er zal niets worden gevonden, omdat er niets is’, zo klonk het nog.

Er zijn sinds zijn aantreden al verscheidene onderzoeken gevoerd wegens corruptie tegen Netanyahu en zijn vrouw Sara. Zij wordt er onder meer van verdacht overheidsgeld aan tuinmeubelen hebben besteed.