Lukaku dikt statistieken aan met deze pegel in de kruising

2017 is uitstekend begonnen voor Romelu Lukaku. De Rode Duivel won maandag in de Premier League met Everton met 3-0 van Southampton. Lukaku verzorgde de assist voor de 1-0 en scoorde zelf in de voorlaatste minuut het derde doelpunt.

Met elf goals en vier assists had Lukaku al een rechtstreekse voet in 15 van de 28 goals van Everton. Dat is 53%. Imposant.