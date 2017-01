Van “Geef hem maar eens ongelijk!” tot “Nooit genoeg!”. De reacties op de transfer van 80-voudig Rode Duivel Axel Witsel naar China lopen op zijn zachtst gezegd nogal uiteen. Toch is de kans zeer groot dat u krak hetzelfde zou doen, klinkt het in academische kringen.

Een jaarloon van 18 miljoen euro. 1,5 miljoen euro per maand, 50.000 euro per dag, 2.000 euro per uur. Dat is wat Axel Witsel gaat verdienen bij het Chinese Tianjin Quanjian FC. De 28-jarige voetballer ...