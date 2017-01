Voorlopig nog geen transferzorgen voor Leon Bailey. De Jamaicaan geniet in zijn thuisland van zijn laatste dagen vakantie en doet dat ­–uiteraard – niet alleen. Het goudhaantje van Racing Genk nam zijn vriendin Ines Van Uythem mee, die het zich zichtbaar laat welgevallen in de Caraïben. Waarschijnlijk ook tot groot jolijt van Bailey zelf. Waar een winterstop allemaal niet goed voor is.