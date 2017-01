Brussel - In Houthalen-Oost is een stille wake gehouden voor de jonge Belg die omkwam bij de aanslag in de Turkse nachtclub. Zo'n 330 mensen kwamen samen om in alle stilte te rouwen.

"Een schat van jongen", zo noemde Veerle Fromm Kerim A., het Belgisch-Turkse slachtoffer van de aanslag in nachtclub Reine in Instanbul. Ze branden kaarsjes en zoeken steun bij elkaar.

Jongeren uit de buurt hebben ook witte balonnen opgehangen met positieve boodschappen van liefde en vrede.