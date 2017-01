Verpleger ontslagen nadat hij collega's tagde in deze video

Michael Renson zal de volgende keer twee keer nadenken alvorens hij iemand tagt in een video. De directie van het Bendigo Health ziekenhuis in Melbourne, Australië, kon namelijk niet lachen met een grap en zette de verpleger op straat.

Renson tagde twee collega's in een video waarin een vrouw haar buik op de rug van een man laat vallen. Daarbij zegt ze eerst: "Hoe zwaar is dat?". En daarna: "Jij klein paardje". Zijn collega's konden er niet mee lachen en lichtten de dienst personeelszaken in, waarna Renson op het matje werd geroepen bij de directie en vervolgens ontslagen. Ondanks een staat van dienst van bijna 20 jaar.

"Meneer Renson toonde een ontstellend gebrek aan inzicht", vindt het ziekenhuis. "Hij had naar de stem in zijn hoofd moeten luisteren en moeten weten dat zijn 'grap' aanstootgevend zou zijn."