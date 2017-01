Komt Cercle Brugge in Monegaskische handen?

AS Monaco leende gisteren drie spelers uit aan Cercle Brugge en de kans lijkt meteen groot dat de Brugse ploeg uit 1B straks in Monegaskische handen terechtkomt. Bruggeling Filips Dhondt is raadgever van de Russische eigenaar van Monaco en staat achter de overname. Begin december zette de Algemene Vergadering van Cercle het licht op groen om de club in andere handen te laten overgaan.