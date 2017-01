Interesse voor Batshuayi en Mertens, slecht nieuws voor Defour

Niet alleen Axel Witsel, ook andere Rode Duivels mogen zich deze winter misschien wel opmaken voor een nieuwe uitdaging. Michy Batshuayi is één van hen. De spits speelt amper bij Chelsea, maar geniet wel veel interesse van andere clubs. West Ham polste al om hem te huren en nu heeft volgens het Franse La Voix du Nord ook Lille zich gemeld. Batshuayi wil wel nog niet per se weg bij The Blues en ook trainer Antonio Conte zou hem liever nog houden.

Nog zeer gelukkig bij zijn club, maar daarom niet minder gewild, is Dries Mertens. De flankaanvaller – die in zijn voorlaatste contractjaar zit – blijft maar wachten op een verlenging en dat is naar verluidt clubs als Ajax, Liverpool en Everton niet ontgaan. Die volgen de situatie van Mertens van nabij op.

Het Italiaanse Calciomercato weet dan weer dat Juventus na het missen van Axel Witsel Marouane Fellaini wil losweken bij Manchester United, al is er van concrete onderhandelingen lang geen sprake.

Terugkeer Barton slecht nieuws voor Defour

Burnley kondigde gisteren de terugkeer aan van middenvelder Joey Barton en dat is slecht nieuws voor Steven Defour. Die startte gisteren op de bank tegen Man City terwijl er met Marney zelfs een middenvelder geschorst was. Coach Sean Dyche vindt dat de Belg niet functioneert in een 4-4-2. Een transfer in januari kan hem verlossen, maar er zijn niet veel opties omdat hij dit seizoen al voor Anderlecht en Burnley speelde en je niet in één seizoen voor drie clubs mag uitkomen. China – waar er binnenkort een nieuw seizoen start – zou wel een oplossing kunnen bieden.