CLUBNIEUWS. Harbaoui op weg naar Charleroi, AA Gent gaat vol voor Trebel

De internationale transfermarkt in het voetbal is vandaag voor de derde dag geopend en dus wordt het alweer uitkijken naar de namen waarmee onze eersteklassers op de proppen zullen komen. Rond Harbaoui (Anderlecht) en Trebel (Standard) draait de geruchtenmolen alvast het felst.

Charleroi verlost Anderlecht mogelijke deze week al van Harbaoui

De definitieve Tunesische selectie voor de Afrika Cup staat nog niet vast, maar het ziet er niet naar uit dat de overbodige Anderlecht-spits Hamdi Harbaoui (31) zal opgeroepen worden. Dat opent de deuren voor Charleroi dat een niet-selectie als voorwaarde had gesteld voor een transfer. “Harbaoui blijft voor ons een serieuze piste”, bevestigde Carolo-baas Mehdi Bayat gisteren opnieuw. “Ik hoop onze zoektocht naar een nieuwe spits af te ronden voor onze winterstage begint. Dus ik heb nog een drietal dagen.”

Over de transferprijs zal Anderlecht niet moeilijk doen. Struikelblok kan het hoge loon zijn van Harbaoui, die het ook hof wordt gemaakt door Arabische teams, maar liever in België blijft. Anderlecht zal het in januari wellicht wel zonder Frank Acheampong moeten doen. De spurtbom zit in de Ghanese 26-koppige selectie voor de Afrika Cup en daar moeten er maar drie meer van afvallen.

Jali (Oostende) flirt met Orlando Pirates

KV Oostende hervat morgen de trainingen. Vraag is of Andile Jali nog (graag) wil terugkeren. De middenvelder, voor wie KVO in 2014 circa 1 miljoen euro betaalde, is al maanden geen toonbeeld meer van professionalisme. Hij valt dikwijls naast de kern en nu flirt hij in zijn thuisland Zuid-Afrika openlijk met zijn ex-club Orlando Pirates. Naar eigen zeggen kan hij daar “heel goed verdienen”. Jali ligt bij KVO wel nog onder contract en de kustploeg kan zelfs eenzijdig een optie lichten. Hij wordt alleszins verwacht voor de winterstage in Spanje, want Oostende wil op zijn minst nog een behoorlijke transfersom voor hem. Als Andile Jali wordt verkocht voor een goeie prijs, wordt Birger Verstraete van Kortrijk een optie.

AA Gent trekt portemonnee open en gaat vol voor Standard-sterkhouder Adrien Trebel

Na de komst van doelman Lovre Kalinic zet AA Gent in op Standard-middenvelder Adrien Trebel. De 25-jarige linksvoetige centrale middenvelder wil weg bij Standard. De vraagprijs zou zijn gezakt van 4 miljoen euro afgelopen zomer naar 2 à 3 miljoen euro nu.

De belangrijkste vraag is echter of Standard de Fransman op dit moment naar een rechtstreekse concurrent wil laten gaan. De Rouches strijden met AA Gent voor een plaats in Play-off 1 en ontvangen op 19 februari de Buffalo's in Luik.

Onlangs gaf Trebel in een interview aan dat hij oorspronkelijk met ex-voorzitter Roland Dûchatelet was overeengekomen dat hij slechts twee jaar bij Standard zou blijven. Tot afgelopen zomer dus. Met huidig voorzitter Bruno Venanzi kwam hij overeen dat hij een jaar later, in de zomer van 2017, een transfer mag maken. Maar in Luik weten ze ook wel dat Trebel dit seizoen niet zijn beste niveau haalt. Standard had om die reden sowieso het plan opgevat om uit te kijken naar een extra concurrent voor het middenveld.