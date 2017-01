Bij wat voor club komt Axel Witsel terecht?

De kogel is door de kerk: Axel Witsel gaat vanaf vandaag spelen voor Tianjin Quanjian, na Teda de tweede ploeg van Tianjin. De nog maar tien jaar jonge club promoveerde in 2011 onder de Belgische trainer Patrick De Wilde naar tweede klasse en twee maanden geleden onder oud-wereldkampioen Fabio Cannavaro naar eerste klasse.

het was de Italiaanse coach die Witsel er graag bij wou, en zijn komst werd mogelijk gemaakt door de steenrijke eigenaar Shu Yuhui, die in juli 2015 de club overnam. “Hij was eerst even sponsor bij ons, en ik kan bevestigen: hij smijt met geld. De premies gingen plots de hoogte in”, zegt Arie Haan. De Nederlandse ex-Anderlecht-trainer had tot februari 2016 vier jaar lang eersteklasser Tianjin Teda onder zijn hoede.

Tianjin Quanjian werkt zijn thuismatchen af in het Haihe Education Park Stadium, dat plaats biedt aan 30.000 toeschouwers, al was het vorig seizoen nog niet voor de helft gevuld. Met de promotie en de komst van nieuwe topspelers hoopt de club extra volk te trekken. Cannavaro aast ook nog op een nieuwe spits nu topschutter Luis Fabiano einde contract is en hoopt dat Diego Costa (Chelsea) of Mandzukic (Juventus) tekent.De trainingsomstandigheden zijn wel prima, want het oefencomplex, met een zwembad en verschillende fitnessruimtes, is 235.000 vierkante meter groot. Dat Witsel geen Chinees spreekt, is geen probleem, want Cannavaro nam heel wat Italiaanse assistenten mee, en er lopen ook meerdere tolken rond.

Hoe zal zijn leven daar zijn?

Witsel komt terecht in de Noord-Chinese havenstad Tianjin, de op drie na grootste stad van het land, met bijna 16 miljoen inwoners. Het is één van de meest welvarende steden van China, met veel internationale (ook Belgische) bedrijven. Maar ook één van de meest vervuilde, het kampt met een enorm smogprobleem.De laatste keer dat Tianjin bij ons in het nieuws kwam, was in augustus 2015, vanwege de verwoestende explosie in een opslagplaats voor chemicaliën – 173 mensen kwamen om.